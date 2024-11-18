Samsun\'da Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

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Samsun'da 12 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu askeri kanuna muhalefet ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından toplam 12 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası bulunan G.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen G.M. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN