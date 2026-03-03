Samsun'da Hırsız Marangoz Tutuklandı - Son Dakika
Samsun'da Hırsız Marangoz Tutuklandı

03.03.2026 16:58
Samsun'da komşusunun iş yerinden çivi çakma makinesi çalan marangoz tutuklandı.

Samsun'da komşusuna ait iş yerinden 20 bin lira değerindeki çivi çakma makinesini çaldığı iddia edilen marangoz, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.S.T. (34) isimli marangozun komşusuna ait iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girdiği ve elektrikli çivi çakma makinesini aldığı öne sürüldü. İhbar üzerine harekete geçen İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliyi takibe aldı.

Yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alınan C.S.T., işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

