Samsun'da Hızlı Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Hızlı Uyuşturucu Operasyonu

Samsun\'da Hızlı Uyuşturucu Operasyonu
22.07.2026 13:48
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Canik'de jandarma 4.531 sentetik ecza hap ele geçirirken, 19 yaşındaki B.U. tutuklandı.

Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda odunluğa gizlenmiş 4 bin 531 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 19 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Canik İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Dereler Mahallesi'nde B.U. (19) isimli şüphelinin ikametinde arama yaptı. Aramada, evin odunluk kısmına gizlenmiş 4 bin 531 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan B.U. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.U., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Hızlı Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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