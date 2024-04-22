Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 8 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 8 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

22.04.2024 20:16
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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 8 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarptığı trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Vezirköprü karayolu Sondaj Mahallesi Vezirköprü Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erhan Şık yönetimindeki 55 AFB 047 plakalı otomobil ile Samsun istikametine gitmek için kavşaktan çıkan Begüm Bektaş'ın kullandığı 34 EFU 625 plakalı otomobile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çıkarak durdu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle sıkışan 34 EFU 625 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Nilüfer Bektaş (46), Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kazada her iki araç sürücüsü Erhan Şık ve Begüm Bektaş'ın yanı sıra Kazime (56), Miray (2), Nilüfer Bektaş (46), Nefes Demircan (5), Hatice Demircan ve Ayşenaz Demircan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Havza Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Samsun'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 8 yaralı - Son Dakika

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