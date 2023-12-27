Samsun\'da İl Emniyet Müdürü, minik öğrencilere yeni yıl hediyesi gönderdi

Samsun'da 1. sınıf öğrencilerinin gönderdiği yazılı yeni yıl mesajına kayıtsız kalmayan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, minik öğrencileri hediyeler göndererek sevindirdi.

Çarşamba İlçesi Kocatepe İlkokulu 1-D Sınıfı öğrencileri okuma-yazma öğrendikleri için yazılı mesaj göndererek İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın yeni yılını kutladı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Arıbaş tarafından öğrencilerin sevinçlerine ve heyecanlarına ortak olmak üzere özel olarak görevlendirilen personeller öğrencileri ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın sevgi ve selamlarını ileterek hazırlanan hediyeler geleceğin teminatı olan miniklere takdim edildi. - SAMSUN