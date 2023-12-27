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Samsun'da İl Emniyet Müdürü, minik öğrencilere yeni yıl hediyesi gönderdi - Son Dakika
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Samsun'da İl Emniyet Müdürü, minik öğrencilere yeni yıl hediyesi gönderdi

Samsun'da Kocatepe İlkokulu 1-D Sınıfı öğrencileri, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'a yazılı mesaj göndererek yeni yılını kutladı. Arıbaş, öğrencileri sevindirmek için hediyeler gönderdi.

Samsun\'da İl Emniyet Müdürü, minik öğrencilere yeni yıl hediyesi gönderdi
27.12.2023 - 14:24,
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Samsun'da 1. sınıf öğrencilerinin gönderdiği yazılı yeni yıl mesajına kayıtsız kalmayan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, minik öğrencileri hediyeler göndererek sevindirdi.

Çarşamba İlçesi Kocatepe İlkokulu 1-D Sınıfı öğrencileri okuma-yazma öğrendikleri için yazılı mesaj göndererek İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın yeni yılını kutladı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Arıbaş tarafından öğrencilerin sevinçlerine ve heyecanlarına ortak olmak üzere özel olarak görevlendirilen personeller öğrencileri ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın sevgi ve selamlarını ileterek hazırlanan hediyeler geleceğin teminatı olan miniklere takdim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Ahmet Arıbaş, Samsun, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da İl Emniyet Müdürü, minik öğrencilere yeni yıl hediyesi gönderdi - Son Dakika


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