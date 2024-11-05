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Samsun'da İmam Kaza Kurbanı

Samsun\'da İmam Kaza Kurbanı

Çarşamba'da kaza geçiren otomobilde cami imamı Mehmet Kuru hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

05.11.2024 21:08
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada cami imamı hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Kaza, ilçenin Beylerce Mahallesi Halispaşa mevkisi Samsun- Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ordu istikametine seyir halinde olan cami imam hatibi Mehmet Kuru idaresindeki 52 ADS 275 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyere çarptı. Çarpmanın etkisi ile bariyer otomobilin ön kısmından girerek aracın bagaj kısmından çıktı. Bölge sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler otomobil sürücüsü Mehmet Kuru'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan eşi Saliha Kuru ise hafif yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesi Liseler Mahallesi Köprübaşı Camisi'nde görevli imam hatip Mehmet Kuru'nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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