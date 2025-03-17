Samsun'da İnsan Ticareti Şebekesi Çökertildi

Samsun'da insan ticareti şebekesi çökertildi

SAMSUN - Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti ve fuhşa teşvik suçlarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonla büyük bir şebekeyi çökertti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan, internet üzerinden ilan vererek bu suça aracılık eden ve haksız kazanç sağlayan şüpheliler tespit edilerek takibe alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, titizlikle yürüttüğü takiplerin ardından Samsun ve Denizli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.M.K. ve D.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, insan ticareti ve fuhşa aracılık eden suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, suçluların adalete teslim edilmesi için operasyonların devam edeceğini vurguladı.