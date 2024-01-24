 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da ırmak kenarında silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da ırmak kenarında silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde ırmak kenarında oturan bir kişi, silahlı saldırıya uğradı ve yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırıyı düzenleyen kişiyi tespit etti ve soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da ırmak kenarında silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
24.01.2024 - 20:48,  Güncelleme: 20:50
Abone Ol

Samsun'da ırmak kenarında otururken silahlı saldırıya uğradı

SAMSUN - Samsun'da ırmak kenarında otururken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahe Mahallesi Irmak Caddesi Mert Irmağı kenarında saat 18.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ırmak kenarında sandalyede otururken silahlı saldırıya uğrayan S.Y.Ç.her iki bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden otomobil ile kaçarken, kanlar içinde kalan S.Y.Ç., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şahıs kendini vuranı tanımadığını söyledi. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı A.Ç.'nin düzenlediğini tespit etti. Polis olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İlkadım, Samsun, Samsun, Hastane, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da ırmak kenarında silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı - Son Dakika


01:11
Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47
Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25
Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47
''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16
Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15
Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde

Son Dakika
01:11 Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47 Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25 Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47 ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16 Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15 Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 02:51:28. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da ırmak kenarında silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement