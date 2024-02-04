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Samsun'da iş yerinden hırsızlık yapan genç tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da iş yerinden hırsızlık yapan genç tutuklandı

Samsun\'da iş yerinden hırsızlık yapan genç tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. M.D. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

04.02.2024 15:32  Güncelleme: 15:33
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Samsun'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi eski mezbahane mevkisindeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen M.D. (28) Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak Irmak Polis Merkezine teslim edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da iş yerinden hırsızlık yapan genç tutuklandı - Son Dakika


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