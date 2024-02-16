Samsun'un Alaçam ilçesinde işyeri kurşunlama olayına karışan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Samsun'un Alaçam ilçesinde işyeri kurşunlama olayına karışan şahıslar yakalandı

Samsun\'un Alaçam ilçesinde işyeri kurşunlama olayına karışan şahıslar yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde İstanbul'dan gelen A.K. ve T.A., bir işyerini kurşunladıktan sonra kaçtı. Polis ekipleri, şahısları Bafra'da yakaladı. Yakalanan şahısların çantasında maske, eldiven, bıçak, silah ve mermi bulundu. H.S. serbest bırakılırken, A.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

16.02.2024 22:39  Güncelleme: 22:40
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Samsun'un Alaçam ilçesinde işyeri kurşunlama olayına karışan şahıslar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan gelen A.K. (20) ve T.A. (37), Yenicami Mahallesi'nde H.S'ye ait iş yerini kurşunladıktan sonra kaçtı. Alaçam İlçe Emniyet Amirliği ekipleri A.K. ve H.S'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kaçan şahısların izini süren İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Bafra Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile birlikte A.K. ve H.S'yi Bafra'da İstanbul'da gitmek için otobüs beklerken yakaladı. Yakalanan şahısların çantasında maske, eldiven, bıçak, 1 adet silah ve silaha ait mermi ele geçirildi. Alaçam İlçe Emniyet Amirliğine götürülen şahıslardan H.S. ifadesinin ardından serbest kalırken, silahı kullanan A.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'un Alaçam ilçesinde işyeri kurşunlama olayına karışan şahıslar yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'un Alaçam ilçesinde işyeri kurşunlama olayına karışan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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