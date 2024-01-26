Samsun\'da Jandarma Ekipleri Evlerde Silah Buldu

Samsun'da jandarma ekipleri 3 kişinin evinde yaptığı aramada silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.G., S.G. ve S.G. isimli şahısların evlerinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şahısların evlerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 484 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN