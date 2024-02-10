Samsun'da Jandarma Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Jandarma Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun\'da Jandarma Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, M.S. ve G.S. isimli şahısların evlerinde silah, mühimmat ve uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Operasyonda, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 66 adet 9 mm. tabanca fişeği, 14 adet 7.65 mm. tabanca fişeği ve 41 adet kenevir tohumu bulundu. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

10.02.2024 18:15
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SAMSUN (İHA) – Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde M.S. ve G.S. isimli şahısların evlerinde silah, mühimmat ve uyuşturucu madde olduğu bilgisi alındı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak faaliyeti neticesinde iki farklı adreste eş zamanlı yapılan aramada çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Aramada, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 66 adet 9 mm. Tabanca fişeği, 14 adet 7.65 mm. tabanca fişeği ve 41 adet kenevir tohumu ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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