Samsun'da Jandarma Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Jandarma Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun\'da Jandarma Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda birçok silah, mühimmat ve uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı, ancak 10 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. R.Y. (48) ve A.A.(45) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29.02.2024 16:37  Güncelleme: 16:39
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çarşamba ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında teknik takip neticesinde tespit edilen farklı adreslere 98 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 1 adet 7.90 mm çapında mauser piyade tüfeği, 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca, 7 adet av tüfeği, 2 adet 9 mm kurusıkı tabanca, 6 adet mauser fişeği, 266 adet 9 mm fişek, 204 adet 7.65 mm fişek, 3 adet 9 mm şarjör, 4 adet 7.65 şarjör, 3 adet kurusıkı şarjör, 2.2 gram kubar esrar, 7 adet sentetik ecza hapı, 2 adet cep telefonu ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. 10 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, R.Y. (48) ve A.A.(45) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Jandarma Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Jandarma Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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