Samsun'da jandarma ekipleri tarafından mamulleri ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Göl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, birlikte devriye gezerken Z.Ş.'nin açık halk pazarında tütün sattığını tespit etti. Z.Ş.'nin üzerinde, ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 8 bin 600 dal boş makaron, 2 bin dal içi tütün doldurulmuş makaron, 4 kilo 250 gram kıyılmış tütün ve 51 adet yasa dışı bıçak ele geçirildi.

Jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN