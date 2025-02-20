Samsun'da Kablo Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Kablo Hırsızları Yakalandı

Samsun\'da Kablo Hırsızları Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde yer altına döşenen 39 bin lira değerindeki kabloları çalan iki kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

20.02.2025 13:41  Güncelleme: 13:45
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Samsun'da yer altına döşenen 39 bin lira değerindeki kabloları çalan 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde 4 gün önce gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yer altına kablo döşeme çalışması sırasında geceleyin 39 bin lira değerinde 20 metre uzunluğundaki kablo kesilerek çalındı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler Ş.İ. (37) ve S.İ. (34) yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kablo Hırsızları Yakalandı - Son Dakika

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