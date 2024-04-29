Samsun'da Kaçak Afganlar Yakalandı, Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Kaçak Afganlar Yakalandı, Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Samsun\'da Kaçak Afganlar Yakalandı, Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Samsun'da durdurulan bir araçta kaçak olarak bulunan 3 Afgan göçmen, göçmen kaçakçılığından dolayı tutuklanan bir kişi tarafından taşınmaktaydı. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan Afgan göçmenlerin ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

29.04.2024 15:44
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Samsun'da aracında kaçak 3 Afgan yakalanan ve göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan M.Y. idaresindeki lüks cip içinde Afganistan uyruklu 3 kişi ele geçirildi. İstanbul'da ikamet ettiği öğrenilen araç sürücüsü M.Y.'nin Afganistan uyruklu 4 kişiyi Erzurum'da aracına alıp para karşılığında Çanakkale'ye götürmek için anlaştığı ve 1 kişinin Trabzon'da araçtan indiği, 3 kişi ile yoluna devam ettiği öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y. "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yakalanan 3 Afgan göçmenin ise sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kaçak Afganlar Yakalandı, Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı - Son Dakika

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