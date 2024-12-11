Samsun\'da Kaçak Eser Operasyonu

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Samsun'da jandarma ekipleri 113 adet sikke ve 3 adet obje ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu A.E.(34) ve E.Ö.(50) isimli şahısların eski eser bulundurdukları bilgisine ulaştı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahısların kullandıkları araç içerisinde yapılan aramada, 113 adet çeşitli dönemlere ait sikke ve 3 adet eski eser niteliğinde obje ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN