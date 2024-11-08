Samsun'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu

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Samsun'daki kaçak etil alkol operasyonu: 3 kişi adliyede

SAMSUN - Samsun'daki kaçak etil alkol operasyonundan gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak içki ve kaçak etil alkol ile ilgili yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu 11 bin 9 litre etil alkol, 13 bin 050 adet alkol aroması, 2 şişe alkollü içki, 6 adet cep telefonu ve 4 adet cep telefonu şarj aleti ele geçirmişti. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. 3 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 3 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.