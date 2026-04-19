Samsun\'da Kaçak Güneş Gözlüğü Operasyonu

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak ürünlere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tekkeköy ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda ürün tespit edildi. Operasyonda toplam 150 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirilirken, olayla bağlantılı olarak yakalanan 1 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - SAMSUN