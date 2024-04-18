Samsun'un Yakakent ilçesinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'un Yakakent ilçesinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Samsun\'un Yakakent ilçesinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Yakakent Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Abhazya Özerk Cumhuriyeti'nden kaçak içki ve sigara getirildiği istihbaratını aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda 4 şüpheli şahsın ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda toplamda 77 adet 1 litrelik şişelerde kaçak içki, 13 litre menşei belli olmayan el yapımı içki ve bin 216 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonun ardından 4 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

18.04.2024 13:00
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Samsun'un Yakakent ilçesinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

Yakakent Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kaçak alkol ve sigarayla mücadele kapsamında, Abhazya Özerk Cumhuriyeti'nden gemi ile kaçak içki ve sigara getirildiği yönündeki istihbari bilgi aldı. Bilgi doğrultusunda 17 Nisan'da yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilen 4 şüpheli şahsın ikamet ve araçlarında aramalar yapıldı. Aramalarda S.İ.'den 29 adet 1 litrelik şişelerde kaçak içki, H.A'dan 31 şişe kaçak içki, 74 paket kaçak sigara, E.B.'den menşei belli olmayan el yapımı 13 litre kaçak içki, 2 adet 1 litrelik şişelerde kaçak içki, 231 paket kaçak sigara, Y.K'dan 15 adet 1 litrelik şişelerde kaçak içki, 911 paket kaçak sigara olmak üzere toplamda 77 adet 1 litrelik şişelerde kaçak içki, 13 litre menşei belli olmayan el yapımı içki, bin 216 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyon neticesinde 4 şahıs hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'ndan adli tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'un Yakakent ilçesinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi - Son Dakika

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