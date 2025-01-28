Samsun'da Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu
SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu 40,5 litre el yapımı alkollü içki ile 39, 84 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 40,5 litre el yapımı alkollü içki, 39,84 gram esrar ve 2 adet esrarlı sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında Y.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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