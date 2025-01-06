Samsun'da polis, gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu kaçak sigara operasyonu gerçekleştirildi. İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
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