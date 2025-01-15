Samsun\'da Kaçak Silah İmalathanesine Baskın

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Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından silah imalathanesine baskın düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde jandarma tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu Y.K. (65) ve E.K. (64) isimli şahısların kaçak silah imalatı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bomba Arama Köpek Unsuru ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ev ve iş yerlerine operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramada 6 adet üzerinde çalışılmış tabanca namlusu, 5 adet tetik tertibatı, 38 adet tabanca üst kapak yayı ve muhtelif sayıda tabanca aksamları ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlandı. - SAMSUN