Samsun\'da jandarma ekipleri kaçak tütün satıcılarına operasyon düzenledi

Samsun'da jandarma ekiplerimin takibi sonucu kaçak tütün satıcılarına operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen A.Ö.'nün işyerine ve evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 205 paket kaçak sigara, 1400 dal doldurulmuş makaron, 5 kilo kıyılmış tütün ve 52 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN