Samsun\'da Kaçak Villa İçin Ek Süre Verildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde 'kaçak' olduğu gerekçesiyle yıkım kararı bulunan villaya, çatı ve pencerelerin sökülmesi için ek süre verildi.

İlkadım Belediyesi Yıkım İşleri, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, Gürgendağı Mahallesi Topaluşağı mevkisindeki 3 katlı villaya dün yıkım için gitti. 'Kaçak' olduğu gerekçesiyle yıkım kararı olan 254 ada 2 parseldeki R.A. ve A.A.'ya ait binanın yıkımı için adrese giden ekipler, evin içerisindeki eşyaların boşaltılmasını bekledi ve süre uzayınca da yıkımı bugüne erteledi.

Bugün de söz konusu ikamete yıkım için giden ekipler, mülk sahiplerinin çatı ve pencere gibi sonradan kullanılabilecek bölümlerin sökümü için ek süre aldığını açıkladılar. Mülk sahiplerine 4 Kasım Pazartesi gününe kadar süre verildiğini belirten yetkililer, Pazartesi günü itibarıyla yıkımın gerçekleştirileceğini söylediler. - SAMSUN