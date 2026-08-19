Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 4 paket elektronik sigara ele geçirildi
Samsun'da polis, İlkadım ilçesinde düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 180 paket gümrük kaçağı ısıtmalı tütün çubuğu, 90 paket sigara ve 4 elektronik sigara ele geçirdi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 180 paket gümrük kaçağı ısıtmalı tütün çubuğu, 90 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda 180 paket gümrük kaçağı ısıtmalı tütün çubuğu, 90 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
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