Samsun\'da Kadın 4. Kattan Düştü

Samsun'un Atakum ilçesinde 4'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı.

Olay, Toplu Konut Bulvarı 5064 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Songül Ç., bulunduğu binanın 4'üncü katından zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN