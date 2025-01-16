Samsun'da Kaldırımda Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Kaldırımda Ölüm

Samsun\'da Kaldırımda Ölüm

Samsun'da 62 yaşındaki Kazım Dilmaç kaldırımda ölü bulundu, otopsi yapılacak.

16.01.2025 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bir kişi kaldırımda ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsı kaldırım üzerinde hareketsiz şekilde fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazım Dilmaç'a(62) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Yerel Haberler, Olaylar, 3-sayfa, İlkadım, Otopsi, samsun, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kaldırımda Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
21:50 İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray’a Wilfried Zaha piyangosu vurdu İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
21:47 21 yıl sonra kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuk edecek 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
21:42 RTÜK, Zahide Yetiş’in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 16:50:30. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Kaldırımda Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.