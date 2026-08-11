Samsun\'da Kamyonet, Kamyona Çarptı: 1 Yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde kapalı kasa kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Yadigaroğlu yönetimindeki 35 KLM 777 plakalı dondurma yüklü kapalı kasa kamyonet, önünde seyreden Recep Sarıkaya idaresindeki 55 AHE 380 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Ersan Kurnaz yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.