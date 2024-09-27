Samsun\'da Kamyonete Silahlı Saldırı

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Samsun'da park halindeki kamyonete silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki E.Ö.'ye (22) ait 55 ACH 179 plakalı kamyonete silahlı saldırı düzenlendi. Kamyonette maddi hasar meydana gelirken, görgü şahitlerinin ifadesi doğrultusunda, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen S.Ö.(25) İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN