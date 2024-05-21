Samsun'da Karavan Dolandırıcılığına Hapis Cezası - Son Dakika
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Samsun'da Karavan Dolandırıcılığına Hapis Cezası

Samsun\'da Karavan Dolandırıcılığına Hapis Cezası

Samsun'da internette karavan sattığına dair ilan verip kapora alarak dolandırıcılık yapan bir kişi mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Serdar Ç., Hasan E.K. ile telefonla irtibata geçip 5 bin lira kapora gönderdikten sonra şahsa ulaşamayınca şikayetçi oldu. Hasan E.K. dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 8 bin 320 TL adli para cezasına çarptırıldı.

21.05.2024 17:58
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Samsun'da internette karavan sattığına dair ilan verip kapora alarak dolandırıcılık yapan bir kişi mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden Serdar Ç., internetteki sahibinden.com sitesinden karavan sattığına dair ilan veren Hasan E.K. ile telefonla irtibata geçen ve 5 bin lira kapora göndermesine rağmen bir daha şahsa ulaşamayınca şikayetçi oldu. Hasan E.K. hakkında dolandırıcılık suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde davada açıldı. Davanın son duruşmasında Hasan E.K. 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 8 bin 320 TL adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Karavan Dolandırıcılığına Hapis Cezası - Son Dakika

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