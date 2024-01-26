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Samsun'da Kargo İçinde Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Kargo İçinde Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, kargo ile gönderilen bir elektrikli ısıtıcının içinde 1 kilo metamfetamin bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı ve 20 bin TL değerinde uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da Kargo İçinde Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı
26.01.2024 - 17:51,
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Samsun'da kargo ile gönderilen elektrikli ısıtıcının içine gizlenmiş 1 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo ile gönderilen elektrikli ısıtıcının içine gizlenmiş 1 kilo metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslarla birlikte uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kargo İçinde Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Kargo İçinde Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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