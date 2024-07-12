Samsun'da Kargo Şirketinde Reçine Haline Getirilmiş Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Kargo Şirketinde Reçine Haline Getirilmiş Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da polisin takibi sonucu bir kargo şirketi ile gelen paket içinden reçine haline getirilmiş esrar ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde bir şahsa gelen kargo paketinde yapılan aramada 51,35 gram esrar buldu. Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

12.07.2024 16:18
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Samsun'da polisin takibi sonucu bir kargo şirketi ile gelen paket içinden reçine haline getirilmiş esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen istihbari bilgiler neticesinde; Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde E.B.(26) isimli şahsa gelen kargo paketinde arama yaptı. Yapılan aramada, reçine haline getirilmiş 9 parça halinde toplam 51,35 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili E.B., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kargo Şirketinde Reçine Haline Getirilmiş Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Kargo Şirketinde Reçine Haline Getirilmiş Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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