Samsun'da Kavga: 18 Yaşındaki Genç Bıçakla Yaraladı

Kavgada bir kişiyi bıçaklayan genç yakalandı

SAMSUN - Samsun'da kavga sırasında bir kişiyi bıçakla yaralayan 18 yaşındaki genç, polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Tramvay İstasyonu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.ile 4 kişi arasında kavga çıktı. M.A. bıçakla saldırdığı S.E.Ş.yi yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli M.A. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.