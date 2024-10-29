Samsun\'da Kavşak Trafik Kazası

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Samsun'da kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan İstanbul'a giden Ayhan Çelenk idaresindeki 34 JAF 24 plakalı otomobil kavşakta yolu karşıya geçmek isteyen Nurettin Yiğit yönetimindeki 55 ACD 959 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Nurettin Yiğit, kaza yerine gelen ambulansla hastaneye gitmek istemedi. Vatandaşlar aynı yolda sürekli kaza olduğunu belirterek yetkilileri göreve davet etti. - SAMSUN