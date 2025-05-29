Samsun\'da Kaybolan Yaşlı Adamı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'un Yakakent ilçesinde dünden beri kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki şahsı arama çalışmaları ikinci günde sürüyor.

Yakakent'e bağlı Mutaflı Mahallesi'ndeki evinden dün sabah saat 09.00'da elinde balta ile ayrılan Satılmış Civelek'ten bir daha haber alınamadı. Endişelenen mahallelinin ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalara mahalle sakinleri de katılarak destek verdi. Tarlasına ya da ormanlık alana gitmiş olabileceği düşünülen yaşlı adamın komşuları ondan gelecek iyi bir haber beklerken ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Civelek'in bir çocuk babası olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi. - SAMSUN