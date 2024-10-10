Samsun'da Kaza: 70 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da Kaza: 70 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü 70 yaşındaki Mustafa Mehmet Uman yaşamını yitirdi.

10.10.2024 22:37
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Otomobil park halindeki iş makinesi yüklü tıra çarptı, 70 yaşındaki sürücü öldü

SAMSUN - Samsun'da otomobilin yolun dışında park halindeki iş makinesi yüklü tıra arkadan çarptığı kazada 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu Toybelen mevkisinde saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Mehmet Uman idaresindeki 07 AZG 141 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonu yoldan çıkarak yolun dışında park halinde bulunan iş makinesi yüklü 55 SV 580 çekici ve 55 AHU 461 plakalı yarı römork plakalı tırın sol arka köşe kısmına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Mehmet Uman olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden yaşlı adamın Amasya'nın Merzifon ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi. Uman'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Araç sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kaza: 70 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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