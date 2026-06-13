Samsun'da Kaza: Otomobil Takla Attı, 2 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Kaza: Otomobil Takla Attı, 2 Yaralı

13.06.2026 12:00
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Samsun'da bir otomobil park halindeki araca çarparak takla attı, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halindeki hafif ticari araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. (24) idaresindeki 55 ACK 093 plakalı otomobil, Barış Bulvarı üzerinden Kilise Kavşağı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan ve içerisinde sürücüsü S.A.'nın (39) bulunduğu 19 AFJ 183 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç ise park halinde bulunan başka bir otomobile çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.E. ile hafif ticari araç sürücüsü S.A. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Kaza: Otomobil Takla Attı, 2 Yaralı - Son Dakika

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