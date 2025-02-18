Samsun\'da Kenevir Sera Operasyonu

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, elbise dolabını sera gibi kullanarak kenevir yetiştiren bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, 335 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi ve özel iklimlendirme sistemi elbise dolabından yapılmış sera ele geçirildi. Şüpheli M.İ.Y. (25) polis tarafından gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, özel ışıklandırma ve havalandırma sistemiyle dolaba kurulmuş bir düzenek bulundu. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN