Samsun'da Kenevir Tarlası Evde Yakalandı

Yakalanmamak için keneviri evine ekerek tarlaya çevirmiş

SAMSUN - Samsun'da bir kişi yakalanmamak için keneviri evinin içine ekerek tarlaya çevirmiş.

Samsun'da jandarma ve polisin uyuşturucu ile kararlı mücadelesi üzerine zehir tacirleri yakalanmamak için evlerini özel iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu tarlasına çeviriyor. Son günlerde evlerde ele geçen iklimlendirme sistemi ile evlere kenevir ekiminin bir yenisi Jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu R.A.D. isimli şahsın piyasadan iklimlendirme sistemi tedarik ederek uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KzOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, iklimlendirme sistemi içinde 28 kök kenevir bitkisi, 55 gram kubar esrar maddesi, 5 kilogram gübre ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.