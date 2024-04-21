Samsun'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan araçta hayatını kaybeden çift toprağa verildi - Son Dakika
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Samsun'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan araçta hayatını kaybeden çift toprağa verildi

Samsun\'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan araçta hayatını kaybeden çift toprağa verildi

Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı. Kazada hayatını kaybeden genç çift, gözyaşları içinde toprağa verildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

21.04.2024 16:08  Güncelleme: 16:10
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Samsun'da hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptığı ve karı-kocanın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ölen genç çift gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, Samsun- Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yıldız (29) idaresindeki 55 AJU 974 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Salih E. yönetimindeki 31 ACD 36 plakalı tıra arkadan çarparak araç dorsesinin altına girdi. Kazada araç sürücüsü Mustafa Yıldız ve eşi Özgül Yıldız (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Yıldız çiftinin Tekkeköy ilçesindeki evlerinden araç takası için Çarşamba ilçesine gittikleri öğrenildi. 3 çocuk sahibi Mustafa Yıldız ve Özgül Yıldız Canik ilçesi Çamalan Mahallesi'ndeki Çamalan Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildiler. Cenaze törenine katılımın yoğun olduğu dikkat çekti.

Öte yandan, kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüler kazanın dehşetini gözler önüne serdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan araçta hayatını kaybeden çift toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan araçta hayatını kaybeden çift toprağa verildi - Son Dakika
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