Samsun'da Kız Çocuklarının Ölümü Davasında İlk Duruşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Kız Çocuklarının Ölümü Davasında İlk Duruşma

Samsun\'da Kız Çocuklarının Ölümü Davasında İlk Duruşma
26.02.2026 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da kamyonetin çarptığı 13 yaşındaki iki kız çocuğunun ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması yapıldı.

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki iki kız çocuğunun ölümüyle ilgili açılan davada sürücünün yargılanmasına başlandı.

Kaza, 30 Eylül 2025 akşamı İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sultan Ahmet Y. (20) idaresindeki 55 ADN 702 plakalı kamyonet, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Rabia Kaynar (13) ile Elifnaz Aslan'a (13) çarptı. Ağır yaralanan çocuklar ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Sultan Ahmet Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, kızların yayalara kırmızı ışık yanarken yolu karşıya geçmeye çalıştıkları ve kazada asli kusurlu oldukları, kamyonet sürücüsünün ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Sanık Aralık ayında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve hakkında "taksirle iki kişinin ölümüne sebep olma" suçundan Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bugün görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık ile hayatını kaybeden çocukların anne ve babaları Süleyman Aslan, Yasemin Aslan, Hamdullah Kaynar ve Elif Kaynar ile taraf avukatları katıldı.

Sultan Ahmet Y. savunmasında, "Yaşanan olay için gerçekten üzgünüm. Elimden bir şey gelmedi. Kaderin önüne geçilmiyor. 50-60 kilometre hızla gidiyordum, hava yağışlıydı. Orta şeritten ilerliyordum. Çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım, frene bastım ancak araç kaydı. Kavşağa girdiğimde karartı gördüm, fren yaptım ama engel olamadım" dedi.

Hayatını kaybeden çocukların aileleri sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını istedi. Baba Hamdullah Kaynar, "Aylardır evimde uyuyamıyorum. Yağmurlu havada kavşağa yaklaşırken hız sınırını aşmamamız gerekiyor. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Anne Elif Kaynar ise, "13 yaşındaki çocuklar karnelerini alamadı. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Ailelerin avukatı Onur Han, mevcut kusur raporuna itiraz ederek kaza kusuru ile ilgili yeniden rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek kazada kusur oranı ile ilgili rapor alınmasına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Samsun, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Kız Çocuklarının Ölümü Davasında İlk Duruşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Fenerbahçe’nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı Fenerbahçe'nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı
Siirt’te öğrenciler “Kabe’de Hacılar“ ilahisine hep birlikte eşlik etti Siirt'te öğrenciler "Kabe'de Hacılar" ilahisine hep birlikte eşlik etti
Sezen Aksu’dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız Sezen Aksu'dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı

18:06
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
17:59
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh’un imza gününe akın etti
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti
16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 18:16:50. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Kız Çocuklarının Ölümü Davasında İlk Duruşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.