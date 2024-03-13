Samsun'da içtiği kolonyadan zehirlenen şahıs, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. (55) içtiği kolonyadan zehirlendi. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet K., ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Mehmet K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da içtiği kolonyadan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
Merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde sabah saatlerinde etkisini gösteren ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağmur, zaman zaman yerini doluya bıraktı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. - BURSA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda Kızılağaç kavşağında meydana geldi. Yola çıkan otomobile tırın ön bölümden çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı. Denetimlerde ayrıca düzensiz göçmenler ve kaçak eşyalar da ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise birçok araç trafikten men edildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde şubatta gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 21 bin 704 araç kontrol edildi. Yakalanan şüphelilerle birlikte ruhsatsız tabanca, av tüfeği, esrar, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve kaçak akaryakıt ele geçirildi. Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut, ilçenin huzur ve güvenliği için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.
Erzurum'da meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Kazada çarpışmanın etkisiyle hem halk otobüsü hem de minibüste bulunan yolcular çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza yerindeki ağır yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri daha sonra 14 yaralıyı ambülanslarla Şehir Hastanesi ve Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı. Polisin kaza ile ilgili inceleme ve soruşturması devam ediyor.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 11 bin 87 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yozgat merkez, Şefaatli ve Yerköy ilçeleri ile Ankara'da tefecilik yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 6 şüphelinin yakalanması için 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi ve gözaltına alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi.
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