Samsun\'da Kumar Baskını: 4 Kişi Yakalandı

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Samsun'da polis tarafından bir kırathaneye yapılan baskında kumar oynayan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis tarafından bir kıraathaneye kumar baskını düzenlendi. Kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalanarak haklarında idari işlem uygulanırken, 3 bin 100 TL paraya da el konuldu. Ayrıca, iş yeri sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli soruşturma başlatıldı. - SAMSUN