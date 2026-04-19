Samsun'da Kumar Denetimi: 11 Kişiye Ceza

Samsun'da polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde İlkadım ve Canik ilçelerinde kumar oynayan 11 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde bir iş yerinde yapılan kontrollerde 5 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Şahıslara toplam 58 bin 20 TL idari para cezası uygulanırken, masa üzerinde bulunan 3 bin 600 TL'ye el konuldu. İş yeri sahibi C.K. (64) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Canik ilçesinde gerçekleştirilen denetimde ise bir iş yerinde 6 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Şahıslara toplam 69 bin 624 TL idari yaptırım uygulanırken, iş yeri sorumlusu İ.G. (58) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. - SAMSUN