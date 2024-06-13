Samsun'da Kurban Bayramı'nda Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Ekipleri Görev Yapacak

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Samsun'da Kurban Bayramı'nda emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri görev yapacak.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı tedbirleri çerçevesinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce 370 ekip, 7 hava aracı, 7 dedektör köpek ve toplam 3 bin 428 personel, Samsun İl Jandarma Komutanlığınca 219 asayiş, istihbarat, KOM, TEM, JASAT timi ve 35 trafik timi olmak üzere toplam 254 tim, 827 asayiş, istihbarat, KOM, TEM, JASAT personeli ve 94 trafik personeli olmak üzere toplam 921 personel, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığınca 1 arama kurtarma korveti, 3 kontrol bot, 1 dalış timi, 1 mobil radar timi ile toplam 148 personel görevlendirilmiştir" denildi. - SAMSUN