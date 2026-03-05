Samsun'da Kuyumcu Hırsızları Tutuklandı - Son Dakika
Samsun'da Kuyumcu Hırsızları Tutuklandı

Samsun\'da Kuyumcu Hırsızları Tutuklandı
05.03.2026 18:45
Samsun'da iki kuyumcudan 150 bin TL'lik ziynet eşyası çalan iki kişi tutuklandı.

Samsun'da AVM'de iki ayrı kuyumcudan yaklaşık 150 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 1'i kadın 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Mart saat 19.00 sıralarında Canik ilçesinde bulunan Piazza Alışveriş Merkezi'ndeki(AVM) iki ayrı kuyumcudan yaklaşık 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Olayın bildirilmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şahısların D.G. (33) adlı kadın ve E.G. (43) olduğu tespit edildi. Başka bir ilden Samsun'a geldikleri belirlenen 2 şüpheli, Çarşamba ilçesinde çaldıkları ziynet eşyaları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan ziynet eşyaları müştekilere teslim edilirken, polisteki sorgulaması tamamlanan D.G. adlı kadın ile E.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.G. ve E.G., tutuklanarak Samsun T TipiKapalı Cezaevi'nde gönderildiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun'da Kuyumcu Hırsızları Tutuklandı

SON DAKİKA: Samsun'da Kuyumcu Hırsızları Tutuklandı - Son Dakika
