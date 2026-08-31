Samsun'da Kuyumcudan 100 Bin TL'lik Hırsızlık - Son Dakika
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Samsun'da Kuyumcudan 100 Bin TL'lik Hırsızlık

Samsun\'da Kuyumcudan 100 Bin TL\'lik Hırsızlık
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Hırsız, kuyumcudan ziynet eşyası çaldı; 60 bin TL ile yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir kuyumcuda müştekiyi oyalayarak yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsız, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 60 bin TL ile yakalandı.

Olay, 29 Ağustos 2026 tarihinde İlkadım ilçesinde meydana geldi. Bir kuyumcuda müştekiyi oyalayan şüpheli, tezgah üzerinden yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin İstanbul'da ikamet eden ve 6 suç kaydı bulunan Aydın B.(52) olduğu tespit edildi. Şüpheli, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 60 bin TL nakit parayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. El konulan paranın müştekiye teslim edileceği belirtildi.

Gözaltına alınan Aydın B.'nin ayrıca Temmuz ayında Çankırı ve Tokat illerinde gerçekleştirilen kuyumcudan hırsızlık olayları nedeniyle firari olarak arandığı ortaya çıktı. Aydın B.'nin İstanbul'da ikamet ettiği ve illeri dolaşarak kuyumculardan hırsızlık yaptığı ileri sürüldü. Polisteki sorgulaması tamamlanan Aydın B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Adliye, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Kuyumcudan 100 Bin TL'lik Hırsızlık - Son Dakika

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