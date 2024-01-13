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Samsun'da Lüks Apartman Dairesinin Balkonunda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Samsun'da Lüks Apartman Dairesinin Balkonunda Yangın Çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan lüks bir apartman dairesinin balkonunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri apartmanda oturan vatandaşları tahliye ederken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucunda balkon kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Samsun\'da Lüks Apartman Dairesinin Balkonunda Yangın Çıktı
13.01.2024 - 14:54,
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Samsun'da bulunan lüks bir apartman dairesinin balkonunda yangın çıktı. Yangında balkon kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Ezeni Sokak'ta bulunan Alega Sitesi'nin A Blok 4. katında meydana geldi. Dairenin balkonunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Balkondan çıkan dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri apartmanda oturan vatandaşları tahliye etti. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında balkon kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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