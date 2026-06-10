Samsun'da Lüks Araç Taşımacılığına Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Lüks Araç Taşımacılığına Ceza

Samsun\'da Lüks Araç Taşımacılığına Ceza
10.06.2026 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da geçici ithalatla getirilen lüks araca el konuldu, 2 kişiye 300 bin TL ceza verildi.

Samsun'da geçici ithalat kapsamında ülkeye getirilen ve yasal süresi içerisinde yurt dışına çıkarılmadığı belirlenen lüks araca el konulurken, 2 kişiye toplam 300 bin TL idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, geçici ithalat kapsamında ülkeye getirilen bir aracın yasal süresi içerisinde yurt dışına çıkarılmadığı tespit edildi.

Gümrük Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında yürütülen işlemlerde, 2 şahsa toplam 300 bin TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen lüks araç ise gerekli işlemlerin ardından Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Lüks Araç Taşımacılığına Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu
Burası Norveç değil Türkiye’nin doğusu Manzara hayran bıraktı Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı
MHP’de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i İmamoğlu üzerinden vurdu Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu
Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler
Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım

12:08
Meslektaşları affetmedi Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu
Meslektaşları affetmedi! Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu
11:32
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
11:31
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
10:49
AK Parti sahaya indi Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:11
Suudi Arabistan, İsrail’in saldırıları nedeniyle ABD’ye nota verdi
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 12:13:15. #.0.5#
SON DAKİKA: Samsun'da Lüks Araç Taşımacılığına Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.